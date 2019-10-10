Мухтаров Талгат Сабитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности «правоведение»;

В 2011 году окончил Высшие академические курсы при Национальном университете обороны РК по специальности «военное государственное управление».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1994 годы - служба в органах военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

1997-2011 годы - служба в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - старший следователь по особо важным делам, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника департамента;

2011-2014 годы - начальник департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан;

С 2014 года по настоящее время - заместитель министра обороны Республики Казахстан;

С мая 2016 года - уполномоченный по этике в Министерстве обороны Республики Казахстан.

Награды: орден «Даңқ» II степени; медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін»; 15 ведомственных и юбилейных медалей.