Муханов Максат Нурдаулетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный педагогический университет им. Абая (1991г.) и НВШГУ при Президенте Республики Казахстан (1996-1997гг.), государственное управление; соискатель ученой степени кандидата экономических наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Сведения о трудовой деятельности и занимаемых должностях:

- Учитель средней школы г. Алматы (1991-1993гг.);



- МВЭС Республики Казахстан, Министерство промышленности и торговли Республики Казахстан: помощник министра (1993-1996гг.);



- Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан: главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления стратегии национального развития (1997-1999гг.);



- Совет безопасности Республики Казахстан: заведующий сектором, заместитель заведующего Аналитическим центром (1999-2002гг.);



- РГП «Институт экономических исследований» МЭ РК: заместитель, первый заместитель генерального директора (2002-2003гг.);



- Администрация Президента Республики Казахстан: заведующий Отделом социально-экономического анализа (2003-2006гг.);



- АО «Фонд устойчивого развития «Қазына»: заместитель председателя Правления, корпоративный секретарь, Управляющий директор (2006-2008гг.).



- Заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011).

- C октября 2011 года – был назначен президентом АО «Институт экономических исследований» при Министерстве экономического развития и торговли РК.

С 12 апреля 2017 года - назначен заведующим отделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента

С 11 декабря 2018 года - назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.