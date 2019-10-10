Мухамедиулы Арыстанбек

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Казахскую Национальную консерваторию им. Курмангазы (по классу виолончель), в 1997 году – Национальную Высшую Школу Государственного Управления при Президенте РК, 2001 году – аспирантуру Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Казахстан-Юнеско: аспекты культурного сотрудничества» по специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1984 по 1991 годы – артист Государственного симфонического оркестра Казахской государственной филормонии им.Жамбыла.

С 1991 по 1993 годы – главный специалист министерства культуры Республики Казахстан.

В 1993-1994 годы – помощник министра культуры Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы – директор-распорядитель государственного ансамбля «Гульдер».

С 1997 по 2001 годы – начальник Президентского оркестра Республиканской гвардии Республики Казахстан.

С 2001 по 2005 годы – генеральный директор РГКП «Дирекция республиканских и международных культурных программ» министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В 2005-2006 годы – президент АО «Қазақ әуендері».

В 2006-2007 годы – вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.

В 2007-2008 годы – работал в Администрации Президента Республики Казахстан - главным инспектором Социально-политического отдела, заведующим сектором культуры Отдела внутренней политики.

В апреле 2008 года Указом Президента Республики Казахстан назначен ректором Казахской национальной академии искусств им.Т.Жургенова.

С марта 2014 года назначен министром культуры Республики Казахстан.

С 6 августа 2014 года по 17 июня 2019 года - министр культуры и спорта Республики Казахстан.



С 10 июля 2019 года - директор Национального музея Республики Казахстан.

Арыстанбек Мухамедиулы Указом президента Республики Казахстан получил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», благодарственные письма президента РК, награжден юбилейными медалями «10 лет Независимости РК», «10 лет Конституции РК», медалью «Астана». Автор ряда музыкальных произведений, таких как марши для духового оркестра, композиция «Бақыт құсы», «Жастар вальсі», песен «Астана», «Асыл сезім», «Достарым», а также публикаций, посвященных проблемам культуры и искусства.