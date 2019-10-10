Мухамбетов Архимед Бегежанович
Аким Костанайской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Самарский государственный технический университет, по специальности - инженер-электрик;
Казахско-Российский международный университет, бакалавр финансов.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах города Актобе.
Работал начальником управления внешнеэкономических связей и инвестиций Актюбинской области, региональным директором АО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителем акима города Актобе, акимом города Актобе.
1994-1997 годы – директор ТОО «Дрим-тим»;
1997-1998 годы – генеральный директор комбината хлебопродуктов ТОО «Рамазан»;
1998-2002 годы – генеральный директор ТОО «Орас»;
2002-2006 годы – начальник управления ВЭС и инвестиций Актюбинской области, директор ТОО «Балыкшы-курылыс», региональный директор АО «Фонд развития малого предпринимательства»;
2006-2008 годы – заместитель акима города Актобе;
2008-2011 годы – аким города Актобе;
2011-2015 годы - аким Актюбинской области;
С сентября 2015 года - аким Костанайской области.