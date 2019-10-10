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Мухамбетов Архимед Бегежанович

Мухамбетов Архимед Бегежанович

Аким Костанайской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Самарский государственный технический университет, по специальности - инженер-электрик;

Казахско-Российский  международный университет, бакалавр финансов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах города Актобе. 

Работал начальником управления внешнеэкономических связей и инвестиций Актюбинской области, региональным директором АО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителем акима города Актобе, акимом города Актобе.

1994-1997 годы – директор ТОО «Дрим-тим»;

1997-1998 годы – генеральный директор комбината хлебопродуктов ТОО «Рамазан»;

1998-2002 годы – генеральный директор ТОО «Орас»;

2002-2006 годы – начальник управления ВЭС и инвестиций Актюбинской области, директор ТОО «Балыкшы-курылыс», региональный директор АО «Фонд развития малого предпринимательства»;

2006-2008 годы – заместитель акима города Актобе;

2008-2011 годы – аким города Актобе;

2011-2015 годы - аким Актюбинской области;

С сентября 2015 года - аким Костанайской области.



Мухамбетов Архимед Бегежанович
Мухамбетов Архимед Бегежанович
Аким Костанайской области
Персональная справка