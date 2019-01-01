Момышев Талгат Амангельдиевич
Ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт (1990) - Инженер-строитель
- Алматинский институт экономики и статистики (2001)
Трудовой стаж:
- 1994-1997гг. – Исполнительный директор СП «Карахан»;
- 1997-1998 гг. – Начальник отдела, заместитель директора Жамбылского центра стандартизации, метрологии и сертификации;
- 1998 г. – Президент ТОО «Интерсистема»;
- 1998-1999 гг. – Старший референт аппарата акима Жамбылской области;
- 1999-2000 гг. – Председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС;
- 2000-2003 гг. – Директор Алматинского филиала РГП «Метрология»;
- 2003-2005 гг. – Первый заместитель директора РГП «ГНПЦ «Казсертико», начальник производственного управления по г. Нур-Султан АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»;
- с 03.2010 - Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан) (01.2005-12.2010 гг.) – Заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
- 2010-2014 гг. – Председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан;
- 2014-2016 гг. – Председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан;
- 2016-2018 гг. – Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;
- 2018-2019 гг. – Заместитель акима Жамбылской области;
- С апреля 2019 г. – Ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан.