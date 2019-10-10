Моминбаев Жомарт Байзакович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Финансы и кредит».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-2000 годы – менеджер АО «Vertex», г. Алматы;

2000-2003 годы – председатель правления АО «Корпоративная страховая компания Корпорации «Казахмыс», г. Жезказган;

2003 - 2005 годы – вице-президент АО «Vertex», г. Алматы;

2005-2006 годы – председатель правления АО «Sewon-Vertex Heavy Industry», г. Актау;

2006-2007 годы – директор ТОО «Алтын Групп», г. Алматы;

2007-2009 годы - Директор департамента управления проектами АО «KEGOC», г. Астана;

2009-2010 годы – директор по развитию ТОО «Надежные, высокие технологии», г. Алматы;

2010-2011 годы – заместитель председателя правления АО «Энергоинформ», г. Астана;

2011 - 2012 годы – председатель правления АО «Энергоинформ», г. Астана;

2012 - 2014 годы - Директор департамента корпоративного управления и стратегии АО «Самрук-Энерго»;

2014 год - назначен Генеральным директором ТОО "Samruk Green Energy".