Моминбаев Жомарт Байзакович
Генеральный директор ТОО "Samruk Green Energy"
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996 году окончил Академию труда и социальных
отношений по специальности «Финансы и кредит».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-2000 годы – менеджер АО «Vertex», г. Алматы;
2000-2003 годы – председатель правления АО «Корпоративная страховая компания Корпорации «Казахмыс», г. Жезказган;
2003 - 2005 годы – вице-президент АО «Vertex», г. Алматы;
2005-2006 годы – председатель правления АО «Sewon-Vertex Heavy Industry», г. Актау;
2006-2007 годы – директор ТОО «Алтын Групп», г. Алматы;
2007-2009 годы - Директор департамента управления проектами АО «KEGOC», г. Астана;
2009-2010 годы – директор по развитию ТОО «Надежные, высокие технологии», г. Алматы;
2010-2011 годы – заместитель председателя правления АО «Энергоинформ», г. Астана;
2011 - 2012 годы – председатель правления АО «Энергоинформ», г. Астана;
2012 - 2014 годы - Директор департамента корпоративного управления и стратегии АО «Самрук-Энерго»;
2014 год - назначен Генеральным директором ТОО "Samruk Green Energy".