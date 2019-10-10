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Молдасеитов Кайрат Кусеинович

Молдасеитов Кайрат Кусеинович

Экс-аким города Шымкент

ОБРАЗОВАНИЕ:


Высшее. Инженер лесного хозяйства, юрист.








ОПЫТ РАБОТЫ:

 Директор ТОО «Кунгей» (1992-1995);

· Заместитель директора ТОО «Трансмарс» (1995-2000);

· Заместитель директора ТОО «Кит Со» (2002-2004);

· Президент ТОО «Кит Со» и ТОО «Отау строй» (2004-2009);

· Аким города Туркестан Южно-Казахстанской области (07.2009-04.2012);

· Аким города Шымкент Южно-Казахстанской области (с 04.2012 по 27.05.2013)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Южно-Казахстанского областного маслихата (2007-2009).

Молдасеитов Кайрат Кусеинович
Молдасеитов Кайрат Кусеинович
Экс-аким города Шымкент
Персональная справка