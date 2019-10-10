Молдасеитов Кайрат Кусеинович
Экс-аким города Шымкент
ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее. Инженер лесного хозяйства, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Директор ТОО «Кунгей» (1992-1995);
· Заместитель директора ТОО «Трансмарс» (1995-2000);
· Заместитель директора ТОО «Кит Со» (2002-2004);
· Президент ТОО «Кит Со» и ТОО «Отау строй» (2004-2009);
· Аким города Туркестан Южно-Казахстанской области (07.2009-04.2012);
· Аким города Шымкент Южно-Казахстанской области (с 04.2012 по 27.05.2013)
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Южно-Казахстанского областного маслихата (2007-2009).