Молдабаев Каныш Танирбергенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик.

В 2002 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности экономист-юрист.

В 2004 году окончил Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987 год - Электрослесарь, Баянаульский район электрических сетей;

1987 – 1988 годы - Мастер, Баянаульский район электрических сетей;

1988 - 1989 годы - Диспетчер, Баянаульский район электрических сетей;

1989 – 1996 годы - Главный инженер, Баянаульский район электрических сетей;

1996 – 1997 годы - Начальник, Баянаульский район электрических сетей;

1997 – 1999 годы - Президент акционерного общества, Баянаульский район электрических сетей;

1999 – 2004 годы - Заместитель Акима района, Акимат Баянаульского района Павлодарской области;

2004 – 2007 годы - Начальник управления электроэнергетики, Министерство энергетики и минеральных ресурсов;

2007 – 2009 годы - Директор филиала «Северные МЭС», АО «KEGOC»;

2009 – 2011 годы - Директор департамента развития НЭС, АО «KEGOC»;

2011 – 2012 годы - Директор по управлению индустриальными активами, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына»;

Март 2012 – ноябрь 2012 годов - Директор департамента инновационно-технологической политики и развития, АО «Самрук-Энерго»;

Ноябрь 2012 года – Управляющий директор по развитию, АО «Самрук-Энерго»;

С апреля 2014 года - заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».

Награжден медалями:

- «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;

- «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;

- «KazEnergy»;

Имеет Почетную грамоту Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, звания «Заслуженный энергетик СНГ", «Заслуженный энергетик КЭА» .