Молдабаев Каныш Танирбергенович
Заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1987 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик.
В 2002 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности экономист-юрист.
В 2004 году окончил Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987 год - Электрослесарь, Баянаульский район электрических сетей;
1987 – 1988 годы - Мастер, Баянаульский район электрических сетей;
1988 - 1989 годы - Диспетчер, Баянаульский район электрических сетей;
1989 – 1996 годы - Главный инженер, Баянаульский район электрических сетей;
1996 – 1997 годы - Начальник, Баянаульский район электрических сетей;
1997 – 1999 годы - Президент акционерного общества, Баянаульский район электрических сетей;
1999 – 2004 годы - Заместитель Акима района, Акимат Баянаульского района Павлодарской области;
2004 – 2007 годы - Начальник управления электроэнергетики, Министерство энергетики и минеральных ресурсов;
2007 – 2009 годы - Директор филиала «Северные МЭС», АО «KEGOC»;
2009 – 2011 годы - Директор департамента развития НЭС, АО «KEGOC»;
2011 – 2012 годы - Директор по управлению индустриальными активами, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына»;
Март 2012 – ноябрь 2012 годов - Директор департамента инновационно-технологической политики и развития, АО «Самрук-Энерго»;
Ноябрь 2012 года – Управляющий директор по развитию, АО «Самрук-Энерго»;
С апреля 2014 года - заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Энерго».
Награжден медалями:
- «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»;
- «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;
- «KazEnergy»;
Имеет Почетную грамоту Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, звания «Заслуженный энергетик СНГ", «Заслуженный энергетик КЭА» .