Молдабаев Асылбек Серикович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2008 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова;

В 2011 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза;

В 2016 году получил диплом Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина. Менеджер, специалист по государственному и местному управлению.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-2003 годы - бригадир по животноводству АО «Жансары»;

2003-2006 годы - глава крестьянского хозяйства «Молда»;

2006-2009 годы - директор КГП «Тазалык», п. Молодежный;

2009-2012 годы - аким поселка Молодежный Осакаровского района;

2012-2013 годы - руководитель аппарата акима Осакаровского района Карагандинской области, п. Осакаровка;

С 2013 года по январь 2017 года - заместитель акима Осакаровского района;

С января 2017 года - назначен заместителем акима города Караганды, будет курировать вопросы землепользования, строительства и архитектуры.

Женат, двое детей.