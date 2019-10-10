Молдабаев Асылбек Серикович
Заместитель акима города Караганды
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2008 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова;
В 2011 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза;
В 2016 году получил диплом Казахского аграрного университета им. С. Сейфуллина. Менеджер, специалист по государственному и местному управлению.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-2003 годы - бригадир по животноводству АО «Жансары»;
2003-2006 годы - глава крестьянского хозяйства «Молда»;
2006-2009 годы - директор КГП «Тазалык», п. Молодежный;
2009-2012 годы - аким поселка Молодежный Осакаровского района;
2012-2013 годы - руководитель аппарата акима Осакаровского района Карагандинской области, п. Осакаровка;
С 2013 года по январь 2017 года - заместитель акима Осакаровского района;
С января 2017 года - назначен заместителем акима города Караганды, будет курировать вопросы землепользования, строительства и архитектуры.
Женат, двое детей.