Мокроусов Сергей Дмитриевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Диплом с отличием Павлодарского Государственного Университета по специальности «инженер-экономист», а также диплом МВА Tuck School of Bussiness at Dartmouth, Hanover NH, USA по специальности «Управление бизнесом».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Сергей Мокроусов (43 года) – назначен Управляющим директором АО "Казкоммерцбанк" в декабре 2009 года, начал карьеру в Казкоме в 2003 году с должности начальника отдела анализа департамента проектного финансирования, позже возглавлял различные подразделения, связанные с кредитованием корпоративных клиентов.

Г-н Мокроусов работал по таким сделкам, как организация международного синдицированного займа для АО «Продовольственная контрактная корпорация» («Лучшая сделка 2003 г. в области торгового финансирования») и приобретение Казкоммерцбанком пенсионного фонда и КУПА у ABN AMRO Bank в 2005 году. С 2008 года занимал должность исполнительного директора, курируя Департаменты финансовых институтов, а также СНГ и Балтии.

Является директором компаний Kazkommerts International B.V., и Kazkommerts Capital 2 B.V.

Будучи вовлечен в работу по совершенствованию законодательства, проводимую Ассоциацией финансистов Казахстана, г-н Мокроусов был одним из инициаторов изменений в законодательство по фондам недвижимости и недавних изменений по вопросам долевого строительства. Стоит также отметить участие Сергея Мокроусова в рабочих группах Акимата г.Алматы по решению проблем дольщиков, а также в деятельности Комиссии по улучшению взаимодействия с международным финансовым сообществом, созданной Постановлением Правительства РК.