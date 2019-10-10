Мохнаткин Алексей Игоревич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006 году окончил физический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби, бакалавр физики;

В 2010-м окончил Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по программе «Магистр экономики». Сертифицированный член Charted Insurance Institute (UK).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С июля 2006 года работает в СК «Лондон-Алматы». Свою деятельность в компании начал на позиции андеррайтера, затем главного андеррайтера;

2007-2009 годы – руководил внедрением комплексного страхового решения Siebel Financial Services 8.0;

2009-2010 годы – риск-менеджер;

2010-2012 годы – член правления СК «Лондон-Алматы». В круг обязанностей помимо риск-менеджмента входит курирование отдела информационных технологий;

2012-2015 года – советник председателя правления СК «Лондон-Алматы»;

С 12 января 2015 года назначен на должность и.о. председателя правления СК «Amanat Insurance».