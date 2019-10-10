Мирзагалиев Магзум Маратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Университет «Туран», экономист-международник. В 2003 году - Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел, экономист-международник. Также проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, разработка нефтегазовых месторождений. Стажировка в США и Малайзии. С 2001 по 2004 год - инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2004 по 2007 год - менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational.

С 2007 по 2010 год - генеральный директор ТОО «ТенизСервис» акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2010 по 2012 год - управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2012 по 2013 год - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2013 по 2014 год - вице-министр нефти и газа Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 годы – вице-министр энергетики Республики Казахстан.

С июня 2019 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.



Прочие должности: председатель совета директоров АО «Казахстанский институт нефти и газа» (с 09.2010).

Медали: «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (08.05.2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (29.05.2019).