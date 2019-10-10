Миразов Габит Туреевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

1991 год - Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, специальность "Юрист"





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с сентября 1991 года стажером помощника прокурора Московского района г. Алматы. После окончания юридического факультета КазГУ по специальности правоведение. Работал стажером старшего следователя прокуратуры г. Алматы.

С 1992 по 1995 годы — следователь по особо важным делам прокуратуры г. Алматы.

С 1995 по 1996 годы прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры г. Алматы.

С января 1996 по май 1996 годы заместитель прокурора Алмалинского района г. Алматы.

С 1996 по 1998 годы заместитель, первый заместитель прокурора Медеуского района г. Алматы.

С 1998 по 1999 годы начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Алматы.

С 1999 по 2001 годы начальник Управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы.

С февраля 2001 года по апрель 2001 года старший помощник прокурора Турксибского района г. Алматы. В апреле 2001 года назначен прокурором Балхашского района Алматинской области.

С мая 2002 по октябрь 2002 года работал на должности прокурора г. Капшагай Алматинской области.

С октября 2002 года по апрель 2008 года является заместителем, первым заместителем прокурора Алматинской области.

С апреля 2008 по февраль 2012 года — первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области.

С февраля 2012 года - февраль 2017 года был прокурором Алматинской области.

С февраля 2017 года - прокурор города Алматы

31 января 2018 года - освобожден от должности прокурора города Алматы за дисциплинарные нарушения

С 1 июня 2018 года - Заместитель председателя правления Bank RBK