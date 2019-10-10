Мерзадинов Ергали Серикбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году поступил на юридический факультет Карагандинского государственного университета.

В 1978 году продолжил учебу на юридическом факультете Казахского государственного университета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1975 по 1977 год работал сельхозрабочим винсовхоза им. Кирова Кировского района.

С 1982 по 1986 год — стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района города Алма-Аты.

С 1986 по 1991 год — прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений Прокуратуры Казахской ССР.

В 1991—1992 год — заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры.

С 1992 по 1996 год — прокурор Советского р-на, заместитель прокурора города Алматы.

В 1996—1997 год — прокурор Северо-Казахстанской области.

С 1997 по 2001 год — прокурор города Алматы.

В 2001—2002 год — прокурор Карагандинской области.

В 2002—2003 год — вице-министр внутренних дел Республики Казахстан.

В 2004—2005 год — прокурор города Астаны.

С 2005 по 2009 год — заместитель генерального прокурора Республики Казахстан.

С 2009 года по 2018 год — главный военный прокурор Республики Казахстан.

С 3 июля 2018 года - Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Награжден орденом «Данк» первой и второй степени, юбилейными медалями, удостоен званий «Почетный работник прокуратуры», «Заслуженный работник МВД», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл».

В 2001 году присвоена ученая степень кандидата юридических наук. Имеет воинское звание — генерал-лейтенант юстиции.