Меркель Иоган Давидович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Свердловский юридический институт по специальности«юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1978−1984 годы — токарь-фрезеровщик завода«Металлист» г. Кокчетав;

1984−1994 годы — стажер, следователь прокуратуры Чкаловского района следователь по особо важным делам прокуратуры Кокчетавской области, прокурор Чистопольского района, города Сарани, заместитель прокурора Карагандинской области;

1994−1999 годы — первый заместитель прокурора, прокурор Тургайской области; первый заместитель Прокурора г. Алматы;

2000−2003 годы — государственный инспектор, заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК;

2003−2005 годы — первый вице-министр юстиции;

В 2005 году — заместитель заведующего Отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента РК;

С 2008 года — первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан;

Прочие должности: Член Государственной комиссии Республики Казахстан по борьбе с коррупцией(1999−2000); Председатель Квалификационной коллегии юстиции Республики Казахстан(10.2001−07.2003); Член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан; Член Национального Совета Республики Казахстан.

Выборные должности: Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, Председатель Комитета по региональному и отраслевому развитию, Член Государственной Комиссии по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений, Член группы сотрудничества с Консультативным Советом(Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия, с Конгрессом США, с Сенатом Французской Республики, с Бундестагом Федеративной Республики Германия, Член Комитета Парламентского сотрудничества«Республики Казахстан — Европейский Союз», Член постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды(29.11.2005−22.02.2008); Председатель Казахстанской ассоциации прокуроров.

С 17 мая 2017 года - Член Конституционного совета Республики Казахстан

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Ордена: «Данк» 2-ст.(2011), «Құрмет»(2006); Медали, в т. ч. «За вклад в развитие адвокатуры»(06.2014)