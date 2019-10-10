Менилбеков Мадияр Смадилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил университет «Исламский призыв» в Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2005 годы – старший преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».

С 2005 по 2006 годы – старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК.

С апреля по сентябрь 2006 года – третий секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2006 по 2011 годы - атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

С 2011 по 2012 годы – первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2012 по 2015 годы – советник Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

С 2015 по 2017 годы – советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

С 2017 по 2019 годы - Генеральный консул Республики Казахстан в Дубае.

