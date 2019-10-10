Менилбеков Мадияр Смадилович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в ОАЭ
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2002 году окончил университет «Исламский призыв»
в Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году
окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых
языков имени Абылай хана, магистр филологии.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2002 по 2005 годы – старший преподаватель
Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».
С 2005 по 2006 годы – старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК.
С апреля по сентябрь 2006 года – третий секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 2006 по 2011 годы - атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.
С 2011 по 2012 годы – первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С 2012 по 2015 годы – советник Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.
С 2015 по 2017 годы – советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.
С 2017 по 2019 годы - Генеральный консул Республики Казахстан в Дубае.