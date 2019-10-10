Мажинов Игорь Шарипканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище;

В 2001 году окончил Казахстанский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит». Защитил диссертацию кандидата экономических наук в Российской Академии Наук (г. Москва).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В разные годы занимал руководящие должности в ОАО «Vertex», АО «Альянс Банк», АО «Гостиница Достык», ТОО «Корпорация ХОЗУ», член Совета директоров АО «Bank RBK».

Награжден медалью «Шапагат», вручаемой за активную и плодотворную благотворительную деятельность и милосердие, а также юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан» по списку партии «Нур Отан».