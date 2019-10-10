Мажагулов Болат

ОБРАЗОВАНИЕ:

ОПЫТ РАБОТЫ:

Болат Мажагулов родился 1 августа 1983 года в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию искусств по классу«гобой».

В 1999 году работал концертмейстером группы гобоистов в симфоническом оркестре Государственной филармонии г. Астаны.

В 2007-2008 годах работал главным специалистом департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, после начальником художественного отдела.

С декабря 2009 года работал директором Дворца мира и согласия. В ноябре 2010 года возглавил Управление культуры, архивов и документации Астаны (ныне Нур-Султана).

С 2018 года возглавляет казахстанскую Ассоциацию джиу-джитсу.

С 30 июля 2019 года - назначен заместителем руководителя отдела внутренней политики





