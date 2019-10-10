Майтиев Азамат Бакдаулетович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальности экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2001 по 2012 годы - Ведущий специалист, главный специалист,
начальник отдела, начальник управления, заместитель директора
Департамента Агентство Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий.
С 2012 по 2014 годы - Директор Департамента политики регулирования естественных монополий и защите конкуренции Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, ныне Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
С 2014 по 2017 годы - Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2017 по 2019 годы - Председатель Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".