Майтиев Азамат Бакдаулетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальности экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2001 по 2012 годы - Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора Департамента Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.



С 2012 по 2014 годы - Директор Департамента политики регулирования естественных монополий и защите конкуренции Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, ныне Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы - Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Председатель Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".