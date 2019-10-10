Майлыбаев Баглан Асаубаевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996 году окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности журналист;
В 1998 году окончил аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2002 годы - старший научный сотрудник Института Государства и Права Национальной Академии Наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского Государственного Университета Международных Отношений и Мировых Языков им. Абылай хана;
С февраля по май 2002 года - директор Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия;
С мая 2002 по сентябрь 2003 года - президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда»;
С сентября 2003 по декабрь 2004 года - президент акционерной компании «Зан»;
2004-2008 годы - руководитель пресс-службы Президента Республики Казахстан;
С октября 2008 года - председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;
С декабря 2008 года - вице-министр культуры и информации РК;
2009-2011 годы - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;
2011-2017 годы - Указом Главы государства назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;
12 января 2017 года - Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Баглан Майлыбаев освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента.
Награжден орденом «Құрмет», медалями, Благодарственной грамотой Президента Республики Казахстан.
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