Майлыбаев Баглан Асаубаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности журналист;

В 1998 году окончил аспирантуру кафедры политологии и политического управления Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2002 годы - старший научный сотрудник Института Государства и Права Национальной Академии Наук Республики Казахстан, преподаватель Казахского Государственного Университета Международных Отношений и Мировых Языков им. Абылай хана;

С февраля по май 2002 года - директор Департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия;

С мая 2002 по сентябрь 2003 года - президент открытого акционерного общества «Республиканская газета «Казахстанская правда»;

С сентября 2003 по декабрь 2004 года - президент акционерной компании «Зан»;

2004-2008 годы - руководитель пресс-службы Президента Республики Казахстан;

С октября 2008 года - председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;

С декабря 2008 года - вице-министр культуры и информации РК;

2009-2011 годы - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;

2011-2017 годы - Указом Главы государства назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

12 января 2017 года - Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Баглан Майлыбаев освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента.

Награжден орденом «Құрмет», медалями, Благодарственной грамотой Президента Республики Казахстан.



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