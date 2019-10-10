Мауленкулов Габит Патшаханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2000 по 2001 год — специалист Каспийской экологической прокуратуры города Атырау; исполняющий обязанности помощника прокурора Каспийской экологической прокуратуры, исполняющий обязанности помощника прокурора Атырауской природоохранной прокуратуры.

С 2001 по 2003 год — юрист в ТОО«Астана Интернационал», референт экспедиции отдела жалоб и приема граждан управления кадровой работы аппарата Верховного суда Республики Казахстан.

С 2003 по 2004 год — консультант инспекции по работе с жалобами на действия судей управления кадровой работы, отдела по рассмотрению жалоб на действия судей аппарата Верховного суда Республики Казахстан.

Также занимал должности главного эксперта отдела по рассмотрению жалоб на действия судей и обеспечения деятельности Республиканской дисциплинарно-квалификационной коллегии судей управления кадровой работы аппарата Верховного суда Республики Казахстан, главного эксперта управления кадровой работы, главного эксперта, главного консультанта отдела кадров и государственной службы аппарата Верховного суда Республики Казахстан, заведующего сектором по обеспечению деятельности судебного жюри и республиканской дисциплинарно-квалификационной коллегии судей отдела по рассмотрению жалоб, обеспечению деятельности судебного жюри и республиканской дисциплинарно-квалификационной коллегии судей аппарата Верховного суда Республики Казахстан. Работал заместителем заведующего отделом по рассмотрению жалоб и кадровой работе, заведующим секретариатом коллегии по гражданским и административным делам, отделом контроля и документооборота аппарата Верховного суда Республики Казахстан, заведующим секретариатом надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан аппарата Верховного суда Республики Казахстан.

В 2016 году — заведующий секретариатом судебной коллегии по гражданским делам департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан аппарата Верховного суда Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 год — аким Каратауского района Шымкента.

С 19 марта 2018 года - заместитель акима города Шымкент