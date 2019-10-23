Мауберлинова Нургуль Осербаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и коммерческом секторе.

В 2006—2008 годы — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2008—2012 годы — главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012—2016 годы занимала должность заместителя директора РГУ«Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя мажилиса Парламента РК.

С июля 2016 года по апрель 2018 года - работала председателем Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

С 27 апреля 2018 года - Вице-министр информации и коммуникаций РК