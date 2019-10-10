Маткенов Тлеген Советович
Начальник ДВД Жамбылской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алматинскую специальную среднюю школу Министерства внутренних дел СССР;
Алматинскую школу Министерства внутренних дел СССР.
Генерал-майор полиции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1988-1989 годы - участковый инспектор по делам несовершеннолетних Капшагайского ГОВД;
1989-1993 годы - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска городского отдела милиции Октябрьского РУВД г.Алматы;
1993-1995 годы - заместитель начальника отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД г.Алматы;
1995-1996 годы - начальник отдела уголовного розыска Алатауского РУВД, начальник отдела уголовного розыска управления государственного следственного комитета по Алатаускому району;
1996-1997 годы - заместитель начальника государственного управления государственного следственного комитета, заместитель начальника Бостандыкского РУВД;
1997-2001 годы - начальник Жетысуского РУВД;
2001-2004 годы - начальник Бостандыкского РУВД;
2004-2008 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области;
2008-2009 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Костанайской области;
2009-2012 годы - начальник Департамента внутренних дел Акмолинской области;
2012-2016 годы - начальник ДВД Костанайской области;
С апреля 2016 года - начальник ДВД Жамбылской области.
Фото с сайта alau.kz