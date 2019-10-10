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Маткенов Тлеген Советович

Маткенов Тлеген Советович

Начальник ДВД Жамбылской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинскую специальную среднюю школу Министерства внутренних дел СССР;

Алматинскую школу Министерства внутренних дел СССР.

Генерал-майор полиции.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1988-1989 годы - участковый инспектор по делам несовершеннолетних Капшагайского ГОВД; 

1989-1993 годы - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска городского отдела милиции Октябрьского РУВД г.Алматы; 

1993-1995 годы - заместитель начальника отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУВД г.Алматы; 

1995-1996 годы - начальник отдела уголовного розыска Алатауского РУВД, начальник отдела уголовного розыска управления государственного следственного комитета по Алатаускому району; 

1996-1997 годы - заместитель начальника государственного управления государственного следственного комитета, заместитель начальника Бостандыкского РУВД; 

1997-2001 годы - начальник Жетысуского РУВД; 

2001-2004 годы - начальник Бостандыкского РУВД; 

2004-2008 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области; 

2008-2009 годы - первый заместитель начальника Департамента внутренних дел Костанайской области; 

2009-2012 годы - начальник Департамента внутренних дел Акмолинской области;

2012-2016 годы - начальник ДВД Костанайской области;

С апреля 2016 года - начальник ДВД Жамбылской области.

Фото с сайта alau.kz



Маткенов Тлеген Советович
Маткенов Тлеген Советович
Начальник ДВД Жамбылской области
Персональная справка