Масимов Кажимкан Касымович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1969 году окончил Омский железнодорожный институт;

В 1974 году окончил Павлодарский индустриальный институт;

В 1989 году стал выпускником Алматинского физкультурного института.

Почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской Академии туризма и спорта;

Награжден высшей международной медалью«За заслуги в развитии информационного общества», медальюManager of the year и персональными именными орденами«Слава Казахстана» и «Гордость экономики» а также имеет звание лауреата International Socrates Award в области медицины и фармации по версии Е.В.А.

В 2008 году был избран действительным членом Академии Российской Федерации.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Генеральный директор ТОО«Оздоровительный центр Масимова», президент Казахстанской ассоциации йоги;

С ноября 2016 года - общим собранием учредителей Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Национальная агропромышленная палата Казахстана» избран президентом Национальной агропромышленной палаты Казахстана.