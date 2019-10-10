Масимов Кажимкан Касымович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1969 году окончил Омский железнодорожный институт;
В 1974 году окончил Павлодарский индустриальный институт;
В 1989 году стал выпускником Алматинского физкультурного института.
Почетный профессор кафедры спортивной медицины Казахской Академии туризма и спорта;
Награжден высшей международной медалью«За заслуги в развитии информационного общества», медальюManager of the year и персональными именными орденами«Слава Казахстана» и «Гордость экономики» а также имеет звание лауреата International Socrates Award в области медицины и фармации по версии Е.В.А.
В 2008 году был избран действительным членом Академии Российской Федерации.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Генеральный директор ТОО«Оздоровительный центр Масимова», президент Казахстанской ассоциации йоги;
С ноября 2016 года - общим собранием учредителей Ассоциации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Национальная агропромышленная палата Казахстана» избран президентом Национальной агропромышленной палаты Казахстана.