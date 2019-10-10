Масимов Карим Кажимканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы (Москва, 1988);

Пекинский институт культуры и языков (Пекин, 1989);

Уханьский университет, Институт Международного Права (1991);

Казахскую государственную академию управления (1995);

Колумбийский университет (Нью-Йорк, 1999);

Окончил аспирантуру Казахской государственной академии управления (1998);

Докторантуру Московской государственной технологической академии (1999).

Доктор экономических наук, тема диссертации «Проблемы формирования промышленности Республики Казахстан и пути их решения (теория и практика)» (1999).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1991 году — юридический советник Торгового представительства СССР в Китае;С 1991 по 1992 год — главный экономист, начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства труда Республики Казахстан;В 1992 году — заместитель директора фирмы«Казахпригранторг»;С 1992 по 1993 год — старший экономист представительства МВЭС, заместитель директора РО «Казахинторг» в городе Урумчи(Китай);С 1993 по 1994 год — заместитель директора по ВЭД ТОО«Акцепт»;С 1994 по 1995 год — управляющий директор Казахского торгового дома в Гонконге;С 1995 по 1997 год — председатель правления ЗАО«Алматинский торгово-финансовый банк»;В 1996 году — исполняющий обязанности председателя правления ЗАО«ТуранБанк»;В 1997 году — первый заместитель председателя правления ЗАО«Народный сберегательный банк Казахстана»;С 1997 по 2000 год — председатель правления ОАО«Народный сберегательный банк Казахстана»;С 1999 по 2000 год — председатель ЗАО«Национальная инвестиционная финансовая акционерная компания«НСБК-груп»;С 2000 по 2001 год — министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;С 2001 по 2003 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;С 2003 по 2006 год— помощник президента Республики Казахстан;В 2006 году — заместитель премьер-министра Республики Казахстан — министр экономики и бюджетного планирования;С 2006 по 2007 год — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;С 2007 по 2012 год — премьер-министр Республики Казахстан;С 2012 по 2014 год — руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;В 2014 году — временно исполняющий обязанности государственного секретаря Республики Казахстан;С 2014 по 2015 год — премьер-министр Республики Казахстан;С 08 сентября 2016 года — назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.12 июня 2019 года переназначен председателем Комитета национальной безопасности.

С декабря 2016 года - избран президентом Казахстанской федерации триатлона.

С 03 ноября 2017 года - исключен из состава бюро Политсовета Нур Отана

Входил в совет директоров ряда компаний:

Председатель совета директоров ОАО «Казпочта» (2000-2001);

Председатель совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2003-2004);

Председатель совета директоров ЗАО НК «Казахстан Темир жолы» (2003-2004);

Председатель совета директоров ОАО «Казахтелеком» (2003-2004);

Член совета директоров АО «Банк развития Казахстана» (2005);

Председатель совета директоров «Фонд Национального Благосостояния «СамрукКазына» (10.2008-10.2012).

Президент федерации тайского бокса Казахстана (с 03.1998), вице-президент Всемирной ассоциации муай-тай, почетный президент Федерации таэквондо Республики Казахстан. Член исполком НОК Республики Казахстан.

Награжден орденами «Курмет» (2004), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Нурсултан Назарбаев» (2010). Почетный доктор Российского университета дружбы народов (2007).

Семья: жена – Масимова Дилярам Азатовна, воспитывают троих детей.