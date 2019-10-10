Машабаев Азат Еркинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова по специальности «Учет и аудит»;

Магистратуру юридического факультета Бременского Государственного университета;

Казахский Государственный университет им.Аль-Фараби по специальности «Международное право».

Прошел обучение на курсах RWE AG, г. Гамбург (Германия), Института внутренних аудиторов, Москва (Россия), КИМЭП и Ассоциации независимых директоров (Казахстан).

Имеет квалификационные свидетельства Национальной комиссии по ценным бумагам. Член Международного института внутренних аудиторов, Совета Ассоциации выпускников президентской стипендии «Болашак», Казахстанской и Российской ассоциаций независимых аудиторов, сертифицированный независимый директор.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1999-2001 годы - юрисконсульт в АО «Банк Каспийский»;

2004-2008 годы -работал в разных структурах АО «НК «КазМунайГаз», руководил службой внутреннего аудита, департаментом внутреннего аудита;

2008-2009 годы - возглавлял департамент стратегии, корпоративного управления, и управления активами в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

2009-2010 годы - заместитель генерального директора в Агентстве по исследованию рентабельности инвестиций (Астана), недолгое время консультировал в качестве управляющего директора по маркетингу АО «Кателко» (Алматы);

2010-2012 годы - работал в АО «Казтелерадио» в должности первого заместителя председателя правления — главного директора по административно-стратегическому управлению, а также входил в состав правления. Позже занимал пост первого заместителя генерального директора РГП «Центр обслуживания населения»;

2012-2014 годы - глава офиса Strategy Partners Group в РК;

2013-2014 годы - Член Совета директоров - Независимый директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»;

2014-2016 годы - заместитель председателя правления АО «Казпочта»;

С 2014 года по настоящее время входит в состав совета директоров АО «НК СПК Сарыарка», АО «Казахстанско-Таджикский фонд прямых инвестиций», АО «Казахстанско-Киргизский фонд прямых инвестиций» в качестве независимого директора;



С 18 мая 2016 года - независимый директор АО «КазАгроФинанс»;

С августа 2016 года - независимый директор - член совета директоров АО «Казтелерадио».



