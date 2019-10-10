Масалимов Ерлан Токтарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело»;

В 2001 году –Казахскую государственную юридическую академию по специальности «юрист».









ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1988 году фельдшером скорой медицинской помощи в городе Семей;

1990-1991 годы – врач-интерн областной клинической больницы города Семей;

1991-1998 годы – врач отдела Бахтинской сельской участковой больницы Макачинского района Семипалатинской области, директор Макачинского районного медицинского объединения;

1998-2000 годы – главный врач, заведующий районным медицинским объединением Жарминского района Восточно-Казахстанской области;

2000-2005 годы – начальник управления здравоохранения города Усть-Каменогорска;

2005-2006 годы – начальник управления в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан;

2006-2009 годы – начальник отдела департамента здравоохранения Восточно-Казахстанской области, начальник отдела управления здравоохранения города Усть-Каменогорска;

2009-2010 годы – директор департамента по Восточно-Казахстанской области Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2010-2012 годы – начальник управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области;

2012-2013 годы – заместитель директора департамента по г.Астана Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2013-2014 годы – руководитель департамента по Жамбылской области Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

2014-2015 годы - руководитель департамента по Жамбылской области Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

С апреля 2015 года - руководитель управления здравоохранения Жамбылской области.