Маржикпаев Ермек Боранбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Целиноградский педагогический институт имени С. Сейфуллина;

В 2001 году - Университет «Туран»;

В 2009 году - Кокшетауский университет.

Учитель истории, юрист, бакалавр финансов.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1992 годы – учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы;

1992-1995 годы – директор МЧП «Шонай»;

1995-2008 годы – генеральный директор МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай»;

2007-2009 годы – депутат Акмолинского областного маслихата;

2008-2012 годы – аким Аршалынского района;

2012-2013 годы – аким Зерендинского района Акмолинской области;

2013-2014 годы - заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог;

С января 2015 года по март 2019 года - аким города Кокшетау.

С 19 марта 2019 года - аким Акмолинской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Акмолинской области.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

Обладает званиями Почетный работник туризма Республики Казахстан (2007), Лучший предприниматель Республики Казахстан (2002). Мастер спорта по боксу.

