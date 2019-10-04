Марк Эллиот Цукерберг

Дата рождения: 14 мая 1984

Место рождения: Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США

Образование: Гарвардский университет

Карьера. Отвергнув предложения о трудоустройстве со стороны AOL и Microsoft, поступил в Гарвардский университет на факультет психологии. Именно в Гарварде Цукерберг совместно с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин. Его попытки отстранить Саверина от управления компанией в 2005 году стали предметом судебного разбирательства.

В январе 2009 года в Пало-Альто познакомился с Юрием Мильнером. 26 мая 2009 года было подписано соглашение, по которому DST за $200 млн купила 1,96% акций Facebook.

Facebook. Цукерберг стал богатым благодаря естественной потребности людей к общению и их стремлению к известности. В феврале 2004 года он создал социальную сеть Facebook, в которой пользователям предлагалось размещать фотографии и любую информацию о себе: от научных и творческих интересов в гастрономических и любовных предпочтений. В течение четырех лет обычный социальный портал университета стал любимым Интернет-адресом для миллионов зарегистрированных пользователей. Facebook стал популярным среди студентов в основном из-за удобства самоорганизации по группам, курсах и тусовках, которые уже существуют в вузах в оффлайне. По состоянию на конец декабря 2008 года на сайте было зарегистрировано более 80 тыс. активных участников, в ноябре 2009 году их было 350 тыс., и количество пользователей постоянно растет. В большинстве англоязычных стран это самая популярная социальная сеть. Задуманный как сайт для общения студентов Гарварда, Facebook превратился в первую в мире социальную сеть. Сегодня журнал Forbes оценивает годовые продажи сайта в $150 млн.

Регалии. В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. С 2010 года Марк входит в список самых влиятельных людей мира по версии Forbes.В 2018 году занял 13-е место этого рейтинга, хотя ранее доходил до 10-й позиции.

Благотворительность. В декабре 2015 года Цукерберг объявил, что он пожертвует почти всё своё состояние на благотворительность. «Мы отдадим 99 % наших акций Facebook - в настоящее время это примерно $45 млрд - на протяжении нашей жизни, чтобы присоединить многих других для улучшения этого мира для следующего поколения», - написал миллиардер на своей странице в Facebook.