Марченко Григорий Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ:

С отличием окончил Московский Государственный Институт Международных отношений по специальности «Международные экономические отношения» (1984). В 1979-1981 годах служил в армии. С 1990 по 1991 годы проходил обучение в Германии, стажировался в Carl Duisberg Ges.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1984 по 1986 годы работал в министерстве цветной металлургии Казахской ССР – инженером-конструктором в конструкторско-технологическом бюро, заместителем начальника отдела руководящих кадров – советником министра.

С 1986 по 1988 годы – переводчик, редактор, старший редактор и руководитель маркетинговой информационной группы Казахского научно-исследовательского Института научно-экономических и технико-экономических исследований.

С 1988 по 1990 годы – исполняющий директор сектора Конструкторского бюро полупроводникового машиностроения, председатель Конструкторского бюро «Алое» научно-производственного кооперативного центра.

В 1991 году – главный эксперт по внешнеэкономическим связям межрегионального государственного экологического консорциума «Евразия».

С 1992 по 1994 годы – помощник вице-президента Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы – заместитель председателя национального банка Республики Казахстан.

С ноября 1996 года по октябрь 1997 года – председатель национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

С октября 1997 года по октябрь 1999 года – внештатный советник президента Республики Казахстан.

С мая 1998 года по октябрь 1999 года – президент ОAO «Deutsche Bank –Securities (Kazakhstan)».

С октября 1999 года по январь 2004 года – председатель национального банка Республики Казахстан.

С января по апрель 2004 года – первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

С апреля по октябрь 2004 года – помощник президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

С октября 2004 года по январь 2009 года – внештатный советник президента Республики Казахстан.

С января 2005 года по январь 2009 года – председателем правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана».

С января 2009 года назначен председателем Национального Банка Республики Казахстан.



С 1 октября 2013 года освобожден от должности председателя Национального Банка РК.



Награжден орденами «Парасат» (2001), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев» (2008), медалями «Қазақстан РеспубликасыныңКонституциясына10 жыл» (2005), «Төтенше жағдайлардың алдың алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» (2009), «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл» (2011). Получил звания «Лучший руководитель центрального банка» (2003, журнал «Euromoney»), «Лучший финансист года» («Выбор 2000 года в Республике Казахстан», «Выбор 2005 года в Республике Казахстан»). Почетный консул Республики Сингапур в Республике Казахстан, почетный консул Королевства Испании в городе Алматы. Также имеет нагрудный знак «Заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан» (2012).