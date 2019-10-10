Манзоров Багдат Сайланбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Казахский государственный институт физической культуры; Карагандинский Государственный Кооперативный Институт. Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Конкурентоспособность продукции предприятий АПК: теория и практика (на материалах Алматинской области)»(2008).











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1983 по 1992 годы – тренер; работал в органах кооперации, заместителем председателя правления Казпотребсоюза.

С 1992 по 1999 годы - Президент ТОО «Торговый дом «Шаган».

С 1999 по 2001 годы - Заместитель акима Коксуского района Алматинской области.

С 2001 по 2004 годы - Аким Аксуского района Алматинской области.

С 2004 по 2008 годы - Генеральный директор ТОО «Айсер».

С 2008 по 2017 годы - Аким Алатауского района города Алматы.

С 2017 по 2019 годы - Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы.

С июля 2019 года - Заместитель акима Алматинской области.

Прочие должности: Член совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан (23.04.2005); Депутат маслихата города Алматы (23.08.2007)

Награды: Заслуженный деятель спорта Республики Казахстан; Медаль «Десять лет независимости Республики Казахстан» (2001); Почетный гражданин Коксуского района (2004); Почетный гражданин Аксуского района (2005).





