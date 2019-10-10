Манкеев Мухтар Наурызбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, университет Оулу в Финляндии по специальностям «инженер», «бакалавр экономики», «магистр бизнес-администрирования».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2005 по 2007 год - руководитель Западно-Казахстанского областного филиала «Жасыл Ел», руководитель Республиканского штаба «Жасыл Ел».

С 2007 по 2008 год - менеджер АО «Национальный холдинг «Самгау».

С 2008 по 2010 год - инженер по развитию месторождений, PetrofacInternational, Лондон.

В 2010 году - заместитель директора департамента трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК.

В 2011 году - директор департамента трансферта технологий АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» МИНТ РК.

С 2011 по 2013 год - управляющий директор - член правления АО «Астана Innovations».

2012 - директор компании «Финский Бизнес Хаб» (Финляндия - Казахстан).

С 2013 по 2015 год - директор Finnish Business Hub (Финский Бизнес Хаб), г. Оулу, Финляндия. Независимый директор совета директоров АО «Фонд науки» Министерства образования и науки РК.

С 2015 по 2016 год - заместитель акима СКО по вопросам индустриализации, развития предпринимательства и туризма.

С 2016 по 2019 год - председатель Совета Общенационального движения «Казахстан 2050».