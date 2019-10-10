Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич
Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил Казахский государственный университет, в 1996 году – Казахскую государственную академию управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1998 годы — младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан;
1998-2000 годы — заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами;
1999 год — заместитель начальника Костанайского областного финансового управления;
2000-2003 годы — начальник Костанайского областного управления казначейства;
2003-2004 годы — заместитель акима Костанайской области;
2004-2006 годы — заместитель акима города Астаны;
2006-2007 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области;
2007-2008 годы — заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;
2008-2011 годы — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
2011-2016 годы - министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
С июня 2016 года - независимый директор АО «Банк Астаны».
С 30 января 2018 года - назначен председателем Мясного союза.
29 мая 2018 года - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК.
Женат, воспитывает четырёх детей. Супруга Жапарова Алмагуль Ермековна, дети - Айнур (1993 года рождения), Назира (1998 года рождения), Аружан (2006 года рождения), Абзал (2011 года рождения).