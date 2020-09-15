Мамыталиев Бауржан Джаймурзынович

Место рождения:
- КазССР
Семейное положение, родственные связи:
- Жена: Жалгасбаева Айжан Кошимхановна (1976 г.р.)
- Дети: сыновья - Бакытжан (2000 г.р.), Бексултан (2002 г.р.); дочь - Балнур (2011 г.р.)
Владение языками:
- Казахский, русский, английский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Жамбылский технологический институт (1997)
Специальность «Экономика и менеджмент»
- Евразийский университет им. Л.Н.Гумилева (2002)
Специальность «Правоведение»
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Магистр делового администрирования (МВА)
Трудовой стаж:
- Главный бухгалтер, бухгалтер по спец. счету Тюлькубасской районной санитарно-эпидемиологической станции ЮКО (05.1993-08.1996);
- Старший контролер-ревизор Управления Комитета финансово-валютного контроля по Тюлькубасскому району ЮКО (08.1996-01.1998);
- Старший налоговый инспектор Налогового комитет Министерства финансов РК (01.1998-03.1999);
- Сотрудник Комитета по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции, начальник Управления методологии и анализа Департамента непроизводственных платежей МГД РК (03.1999-11.2002);
- Заместитель директора Департамента регулирования акцизов Министерства финансов РК (11.2002-10.2003);
- Руководитель внутреннего аудита, главный аудитор службы внутреннего аудита АО «Торговый дом «КазМунайГаз» (10.2003-03.2006);
- Начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета МФ РК (03.2006-02.2007);
- Председатель Налогового комитета г. Шымкент Южно-Казахстанской области РК (02.2007-07.2008);
- Начальник управления Налогового комитета Министерства финансов РК (07.2008-10.2008);
- Заместитель директора ЧУ «Единый центр развития персонала «КазМунайГаз» (10.2008-04.2009);
- Советник Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК (04.2009-10.2010);
- Управляющий директор по финансовому администрированию «ТОО Bi-Holding» (05.2011-06.2013);
- Заместитель Председателя Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (27.06.2013-02.02.2016);
- Председатель Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (03.02.2016-25.01.2017);
- Председатель наблюдательного совета ТОО «Staier group», член группы наблюдательного Совета компании «Baikadam-Holding» (Астана) (01.2017-07.2018);
- Заместитель Акима города Шымкента (с 04.07.2018)
Текущее место работы: