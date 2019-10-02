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Мамутов Жумабек Жарылқасынович

Мамутов Жумабек Жарылқасынович

Заместитель председателя правления АО "ForteBank"

Родился 1 марта 1982 года

Образование:

1999 - 2003 – Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова Факультет – Экономики.

Опыт работы:

июль 2005 –апрель 2004 – АО «ABN AMRO Каспий Мунай Газ «Накопительный пенсионный фонд», региональный менеджер управления по работе с филиалами Департамента маркетинга

март 2008 – июль 2005 – АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан», Директор филиала, Начальник подразделения розничного бизнеса, менеджер развития бизнеса

декабрь 2009 – апрель 2008 – АО «Казинвестбанк», Директор регионального управления

февраль 2014 – январь 2010 – АО «Казкоммерцбанк», Директор департамента розничного бизнеса

июль 2015 – февраль 2014  – ДБ АО «Сбербанк», Директор по управлению и контролю исполнения стратегии розничного бизнеса

май 2017 – июль 2015 – АО «Казкоммерцбанк», Управляющий директор Аппарата Правления, Исполнительный директор по развитию карточного бизнеса, Советник Председателя Правления

февраль 2018 – май 2017– АО «Банк Kassa Nova», Заместитель Председателя Правления, Член Правления

12.02.2018 – по настоящее время – АО «ForteBank», Заместитель Председателя Правления, Член Правления

АО ForteBank
Мамутов Жумабек Жарылқасынович
Мамутов Жумабек Жарылқасынович
Заместитель председателя правления АО "ForteBank"
Персональная справка