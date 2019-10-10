Мами Кайрат Абдразакулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова (1981), юрист-правовед, судья высшего квалификационного класса. Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Дисциплина труда и ее социально-правовой аспект в условиях экономической реформы (1995). Доктор юридических наук, тема диссертации: «Конституционная законность и судебная власть в Республике Казахстан: основные тенденции и приоритеты». Профессор.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1971-1972 годы – лаборант Научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства.

1974-1976 годы – рабочий АЗТМ, комбината строительных материалов.

С 1981 по 1990 годы – судья, заместитель председателя, председатель Гурьевского областного суда.

С 1990 по 1993 годы – судья Верховного Суда Республики Казахстан.

С 1993 по 1995 годы – председатель Алматинского городского суда.

1995-1996 годы – председатель коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

С апреля по июнь 1996 года – исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Республики Казахстан.

С августа по октябрь 1996 года – исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

С октября 1996 по январь 1999 года – председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

1999 год – вице-министр юстиции Республики Казахстан.

1999-2000 год – заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан - заведующий государственным правовым отделом.

Председатель Верховного Суда Республики Казахстан (с 01.09.2000, постановлением Сената Республики Казахстан от 14.09.2005 года № 165 переизбран на должность Председателя Верховного Суда Республики Казахстан) (14.09.2005-03.04.2009).

С 2009 по 2011 годы – генеральный прокурор Республики Казахстан.

С 2011 года – председатель сената парламента Республики Казахстан.

Член Высшего судебного совета Республики Казахстан.

С 2009 года – президент ассоциации выпускников Казахского национального университета им. аль-Фараби.

С 2011 года – член совета парламентской ассамблеи тюркоязычных государств.

С 2011 года – председатель межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества.



С октября 2013 по декабрь 2017 года - председатель Верховного Суда Республики Казахстан.



С 11 декабря 2017 года - председатель Конституционного Совета РК

Награжден орденами «Парасат» (2003), Петра Великого с лентой (2007), почетный работник хозяйственного суда Республики Беларусь. Также награжден медалью «10 лет Астане». Государственный советник юстиции 1 класса.

Семья: жена – Ахметова Макбал Заирбековна, дети – Мирас (1988 г.р.), Айнура (1979 г.р.), Эльвира (1982 г.р.).