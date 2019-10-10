Мамалинов Шагурашид Калиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт;

В 2006 году – Университет имени Д.А.Кунаева.

По квалификации зооинженер, бакалавр юриспруденции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1975 году;

1982-1985 годы находился на комсомольской работе;

1985-2007 годы работал на различных руководящих должностях в сфере сельского хозяйства в Тельманском, Мичуринском (ныне Абайском) районах, начальником областного управления сельского хозяйства. Работал акимом Бухаржырауского района и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области;

С августа 2015 года - заместитель акима Карагандинской области.

Фото: пресс-служба акима Карагандинской области.

