Мамалинов Шагурашид Калиевич
Заместитель акима Карагандинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт;
В 2006 году – Университет имени Д.А.Кунаева.
По квалификации зооинженер, бакалавр юриспруденции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1975 году;
1982-1985 годы находился на комсомольской работе;
1985-2007 годы работал на различных руководящих должностях в сфере сельского хозяйства в Тельманском, Мичуринском (ныне Абайском) районах, начальником областного управления сельского хозяйства. Работал акимом Бухаржырауского района и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области;
С августа 2015 года - заместитель акима Карагандинской области.
Фото: пресс-служба акима Карагандинской области.