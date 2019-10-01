Мамаев Талгат Шариевич

1977 года рождения, казах, образование высшее, окончил в 1998 году Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати по специальности «международные экономические отношения», квалификация - экономист со знанием иностранного языка.

В налоговой системе работает с мая 2005 года, занимал должности начальника отдела, начальника управления, заместителя председателя Налогового комитета по Жамбылской области, с 2008 года по 2012 год- начальник Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области, с 2012 года по 2014 года- руководитель Налогового департамента по Карагандинской области, с 2014 года по 2017 год - руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области, с 2017 года по настоящее время - директор Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 6 мая 2019 года- заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.