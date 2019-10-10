Маликова Бахытжан Сагдатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Северо-Казахстанский государственный университет (г. Петропавловск) по специальности Бизнес и менеджмент, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева с присвоением академической степени бакалавр-юриспруденции. Получила Степень MBA в Высшей школе международного бизнеса Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1998 г. - Специалист в районном отделении Казначейства.

С 1999 г. по 1999 г. - Ведущий затем главный специалист рабочей консалтинговой группы Северо-Казахстанского филиала ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий».

С 2001 г. по 2001 г. - Ведущий специалист Управления Внутрибанковских операций АО «Банк ЦентрКредит».

С 2002г. по 2004 г. - Менеджер Центра персонального Банковского обслуживания в Акмолинском филиале АО «Казкоммерцбанк».

С 2004 г. по 2004 г. - Начальник отдела потребительского кредитования в ГБ АО «Цеснабанк».

С 2005 г. - Начальник РКО 15/9 Акмолинского филиала, с 2006 г. - начальник Операционного отделения 15/6 «Флагман».

С 2006 г. по 2009 г. - Директор Петропавловского филиала АО «Казкоммерцбанк».

С 2009 г. по настоящее время - Исполнительный директор по финансам АО «Институт экономических исследований» Министерство экономического развития и торговли.