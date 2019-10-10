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Малелов Нурлыбек Тулебаевич

Малелов Нурлыбек Тулебаевич

Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

ОБРАЗОВАНИЕ:

Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1997 годы - специалист Аркалыкского филиала КАБ «Туранбанк»;

1997-1998 годы - ведущий, главный специалист, начальник отдела Аркалыкского филиала ЗАО «Банк ТуранАлем»;

1999-2004 годы - начальник отдела, заместитель директора Астанинского филиала ОАО «Алматинский торгово-финансовый банк»;

2004-2006 годы - директор Алматинского филиала АО «Алматинский торгово-финансовый банк»;

2006-2007 годы - советник председателя правления АО «Альянс Банк»;

2007-2009 годы - директор инвестиционной компании «Astana CapiTal Investment Group»;

2009-2011 годы - управляющий директор по вопросам инвестиционных проектов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

2011-2012 годы - председатель правления акционерного общества «КазАгроФинанс»;

2012-2015 годы - председатель Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;

С мая 2015 года - Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».





Малелов Нурлыбек Тулебаевич
Малелов Нурлыбек Тулебаевич
Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
Персональная справка