Малелов Нурлыбек Тулебаевич
Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-1997 годы - специалист Аркалыкского филиала КАБ «Туранбанк»;
1997-1998 годы - ведущий, главный специалист, начальник отдела Аркалыкского филиала ЗАО «Банк ТуранАлем»;
1999-2004 годы - начальник отдела, заместитель директора Астанинского филиала ОАО «Алматинский торгово-финансовый банк»;
2004-2006 годы - директор Алматинского филиала АО «Алматинский торгово-финансовый банк»;
2006-2007 годы - советник председателя правления АО «Альянс Банк»;
2007-2009 годы - директор инвестиционной компании «Astana CapiTal Investment Group»;
2009-2011 годы - управляющий директор по вопросам инвестиционных проектов АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
2011-2012 годы - председатель правления акционерного общества «КазАгроФинанс»;
2012-2015 годы - председатель Правления акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация»;
С мая 2015 года - Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».