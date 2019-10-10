Макежанов Султанбек Алмасбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель; в 2004 году - Международную академию труда. Кандидат технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1983 году - дорожный мастер Талдинского райавтодора;

С 1983 по 1985 годы – инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой»;

С 1985 по 1986 годы - секретарь комитета комсомола Алма-Атинской железной дороги;

С 1986 по 1989 годы – инструктор, заведующий отделом Советского райкома ЛКСМК;

С 1989 по 1990 годы – заведующий НТТМ Алма-Атинского горкома ЛКСМК, инженер МЖК «Интернационалист»;

С 1990 по 1991 годы – заместитель председателя МП «Халык казнасы»;

С 1991 по 1992 годы – заместитель председателя совета Фонда социальной защиты молодежи «Жастар»;

С 1992 по 1993 годы – директор ТОО «Саян», заместитель председателя правления АО «Астана-Холдинг банк»;

С 1993 по 1998 годы – вице-президент корпорации «Казахинвест»;

С 1998 по 2001 годы – начальник отдела СП «Аэлита»;

С 2001 по 2002 годы – директор ТОО «Сириус» СП «Аэлита»; помощник акима Мангистауской области;

С 2002 по 2004 годы – руководитель аппарата акима Мангистауской области;

С 2004 по 2005 годы – заместитель акима Мангистауской области;

С 2005 по 2006 годы – заместитель руководителя аппарата акима города Алматы, директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы;

С 2008 по 2010 годы – начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы;

С 2010 по 2016 годы – аким Медеуского района города Алматы;

С 2016 по 2019 годы - заместитель акима города Алматы;

С апреля 2019 года - аким Медеуского района города Алматы.

