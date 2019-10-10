Махажанов Даурен Сабитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности«Экономист-менеджер», в 2007 году — Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова по специальности«магистр финансов», кандидат экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность новый заместитель акима по сельскому хозяйству начал в 1999 году главным специалистом аппарата акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

С 2001 по 2009 год — работал на руководящих должностях в банках второго уровня: ОАО«Казкоммерцбанк», АО «АТФБанк» и Альянс Банк.

С 2009 по 2015 год — занимал должности заместителя председателя правлений АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», «КазАгроФинанс», «Национальный управляющий холдинг«КазАгро», председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

С 2015 года - февраль 2018 года - занимал должность заместителя директора ТОО«Агрофуд Береке».

С 26 февраля 2018 года - заместитель акима Павлодарской области.

Фото: KazAgro