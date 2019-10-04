Маханова Галия Салимгереевна

Галия Маханова обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере бухгалтерского учета банковских операций. Г-жа Маханова курировала учет казначейских операций, кастодиальную деятельность, документарные операции, платежи, валютный контроль, картотеку и другие.

Она обладает глубокими знаниями в сфере бухгалтерского учета финансовых инструментов и международных стандартов финансовой отчетности, а также в вопросах автоматизации и оптимизации проведения банковских операций.

До работы в FHB г-жа Маханова занимала руководящие позиции в подразделениях бэк-офиса АО «Казкоммерцбанк».