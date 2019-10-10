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Махаев Дастан Рамазанович

Махаев Дастан Рамазанович

Заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2005 - 2010 годы - специалист Департамента таможенного контроля по г.Астана;

2010-2011 годы - помощник Первого заместителя Председателя НДП "Нур Отан";

2011-2012 годы - заведующий Секретариатом Центрального Аппарата НДП "Нур Отан";

2012-2013 годы – заведующий Секретариатом Председателя Мажилиса Парламента РК;
2013 - 2014 годы – заместитель Руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК;

С мая 2014 - заведующий Секретариатом руководителя администрации президента РК;

Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл".



Махаев Дастан Рамазанович
Махаев Дастан Рамазанович
Заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК
Персональная справка