Махаев Дастан Рамазанович
Заведующий секретариатом руководителя администрации президента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2005 - 2010 годы - специалист Департамента таможенного контроля по г.Астана;
2010-2011 годы - помощник Первого заместителя Председателя НДП "Нур Отан";
2011-2012 годы - заведующий Секретариатом Центрального Аппарата НДП "Нур Отан";
2012-2013 годы – заведующий Секретариатом Председателя Мажилиса Парламента РК;
2013 - 2014 годы – заместитель Руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК;
С мая 2014 - заведующий Секретариатом руководителя администрации президента РК;
Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл".