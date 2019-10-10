Магауов Асет Маратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, экономика и управление в областях ТЭК.

Проходил стажировку в МВФ и АБР.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1998 годы - экономист, заместитель начальника отдела ПО «Тенгизмунайгаз»;

1998-2001 годы - работал в министерстве энергетики, индустрии и торговли РК;

2001-2002 годы – главный менеджер департамента Тенгизского проекта ЗАО «ННК «Казахойл», заместитель директора департамента сервисных проектов АО «НК «Транспорт нефти и газа»;

2002-2004 годы – заместитель директора, директор департамента по управлению долей в ТШО АО «НК «КазМунайГаз»;

2004-2006 годы – заместитель генерального директора ТОО «Тенгизшевройл»;

2006-2008 годы – управляющий директор по управлению долями в СП АО «НК «КазМунайГаз»;

2008-2010 годы – вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

В 2011 году был вице-министром нефти и газа Республики Казахстан;

2011-2012 годы – генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз»;

2012-2016 годы - генеральный директор Ассоциации «KazEnergy»;

С 28 января 2016 года по 10 октября 2017 года - вице-министр энергетики РК.

10 октября 2017 года освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан

С 4 декабря 2017 года - Генеральный директор ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY"