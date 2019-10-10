Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Мадияров Малик Мадиярович
Мадияров Малик Мадиярович

Мадияров Малик Мадиярович

Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «преподаватель истории основ государства и права»;

В 2003 году - Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «юрист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2006 годы - индивидуальный предприниматель;

2006-2012 годы - ведущий, главный специалист Антимонопольного управления по Костанайской области, начальник отдела, заместитель начальника Межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Актюбинской и Западно–Казахстанской областям;

В 2012 году занимал должность начальника Антимонопольной инспекции по Западно-Казахстанской области;

2012-2014 годы - начальник Антимонопольной инспекции по Костанайской области;

С ноября 2014 года по настоящее время - руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстана по Костанайской области.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».



Мадияров Малик Мадиярович
Мадияров Малик Мадиярович
Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области
Персональная справка