Мадияров Малик Мадиярович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «преподаватель истории основ государства и права»;

В 2003 году - Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2006 годы - индивидуальный предприниматель;

2006-2012 годы - ведущий, главный специалист Антимонопольного управления по Костанайской области, начальник отдела, заместитель начальника Межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Актюбинской и Западно–Казахстанской областям;

В 2012 году занимал должность начальника Антимонопольной инспекции по Западно-Казахстанской области;

2012-2014 годы - начальник Антимонопольной инспекции по Костанайской области;

С ноября 2014 года по настоящее время - руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстана по Костанайской области.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».