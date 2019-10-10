Мадияров Малик Мадиярович
Руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Костанайской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 году окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «преподаватель истории основ государства и права»;
В 2003 году - Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности «юрист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2003-2006 годы - индивидуальный предприниматель;
2006-2012 годы - ведущий, главный специалист Антимонопольного управления по Костанайской области, начальник отдела, заместитель начальника Межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Актюбинской и Западно–Казахстанской областям;
В 2012 году занимал должность начальника Антимонопольной инспекции по Западно-Казахстанской области;
2012-2014 годы - начальник Антимонопольной инспекции по Костанайской области;
С ноября 2014 года по настоящее время - руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстана по Костанайской области.
Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».