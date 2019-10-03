Мадиев Жаслан Хасенович

Родился 13 июня 1983 года.

Образование:

В 2004 году окончил Казахский Национальный университет им. Аль – Фараби по специальности «Мировая экономика и международные финансы».

В 2007 году окончил Колумбийский университет, Школу международных отношений и гос. управления, Магистр гос. управления (МРА) по программе «Болашак» по специальности «Управление экономической политикой».

В 2016 году окончил Массачусетский технологический институт, Sloan Business School по специальности «Магистр управления бизнесом».

Трудовая деятельность:

С 2004 по 2006 год – специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела долговых ценных бумаг АО «Альянс Банк».

В 2007 году – Департамент ценных бумаг и торговли облигациями Инвестиционный Банк «Morgan Stanley».

С 2007 по 2008 год – главный менеджер Департамента корпоративных финансов АО «Фон устойчивого развития «Казына».

В 2008 году – эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

С 2008 по 2009 год – директор Департамента казначейства, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына».

С 2009 по 2010 год – заместитель Председателя Правления АО «Kazyna Capital Management».

С 2010 по 2011 год – член Совета Директоров, независимый директор, НПФ «Улар – Умит», ООИУПА «Жетысу».

С 2010 по 2014 год – заместитель Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»

С 2014 по 2015 – заместитель Директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка РК.

С 2014 по 2015 год – член Совета Директоров АО «Национальная Инвестиционная Корпорация».

В 2016 году – советник Премьер – министра РК, Канцелярия Премьер – Министра РК.

С 2017 по 2019 – вице – президент по финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы».

9 апреля 2019 года – назначен вице – министром национальной экономики Республики Казахстан.

Награды:

Юбилейная медаль «20 лет независимости РК», Благодарственное письмо Председателя Правления АО «Самрук-Қазына».