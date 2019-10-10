Мадиев Сержан Нураханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2013 году окончил CFA Institute, специальность «Финансы»;

В 2007 году - Warwick Business School, специальность «Финансы»;

В 2005 году окончил ЕНУ им. Гумилева, специальность «Международная экономика»;

В 2002 году - University of Wisconsin, специальность «Банковское дело».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2005-2006 годы - ведущий специалист казначейства АО «КазАгроФинанс»;

С 20 августа по 01 сентября 2006 года - менеджер управления структурного финансирования АО «Банк Развития Казахстана»;

2007-2008 годы - директор финансово-экономического департамента АО «РФЦА»;

2008-2009 годы - директор департамента финансового консалтинга и инвестиционного анализа АО «РФЦА»;

2009-2012 годы - управляющий директор АО «Товарная биржа «ЕТС»;

2012-2014 годы - заместитель Председателя Правления АО «Товарная биржа «ЕТС»;

С 01 апреля по 21 декабря 2014 - директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек»;

2014-2016 годы - управляющий директор АО «НУХ «Байтерек»;

С июля 2016 года - председатель правления АО «Институт экономических исследований».