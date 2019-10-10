Мадиев Алмас Ускенбаевич
Заместитель акима города Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности «Инженер-экономист»;
В 2000 году - международный Казахско-Турецкий университет имени К.А.Яссави по специальности «Правоведение».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института;
1997-2003 годы - помощник акима Жамбылской области, ведущий специалист управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области, заведующий отделом финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области;
2003-2009 годы - начальник управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области;
2009-2014 годы - финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Оңтүстік», директор департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», председатель правления АО «НК «СПК» Павлодар»;
2014-2016 годы - руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области;
С марта 2016 года по 29 августа 2017 года - руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.С 29 августа 2017 года - заместитель акима города Алматы.