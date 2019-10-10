Лютов Владимир Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель»;

В 1973 году - Целиноградский комбинат дорожно-строительных материалов и ЖБК, сварщик-арматурщик.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1985 годы - строительное управление «Отделстрой» треста «Целиноградтяжстрой», мастер, прораб, начальник участка;

1985-1988 годы - производственное объединение «Целиноградсельмаш», начальник Управления.капитального строительства;

1988-1992 годы – строительное управление «Проминдусстрой» треста «Целиноградтяжстрой»;

1992-1996 годы - генеральный директор государственной фирмы «Целиноградстройинвест;

1996-1998 годы – генеральный директор СК «Целинстрой»;

1998 год – Министерство иностранных дел РК;

В 2006 году назначен директором Департамента государственного архитектурно-строительного контроля по городу Астана.

В 2008 году - начальник ГУ «Управления строительства города Астаны»;

С 15 июня 2015 года назначен заместителем председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».